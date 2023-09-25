Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
28.01.1975
Дочь: Зонова (Федотова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
02.06.1980
Дочь: Цепкова (Федотова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
01.07.1983
Дочь: Винокурова (Федотова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
09.09.1985
Дочь: Цепкова (Федотова) Дина Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
21.11.1988
Сын: Федотов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Федотов Николай Тарасович
Смерть
Неизвестно