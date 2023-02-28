Фёдор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти29.03.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
18.01.1793
Дочь: Агафия Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
18.07.1795
Сын: Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
16.08.1796
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
06.04.1798
Сын: Иоанн Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
06.04.1798
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
22.05.1799
Сын: Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
12.10.1800
Сын: Денисий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Илларионова
Смерть
29.03.1802