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Фёдор Гаврилов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

29.03.1802

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1793

Дочь: Агафия Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1795

Сын: Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1796

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Рождение ребёнка
06.04.1798

Сын: Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1798

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1799

Сын: Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1800

Сын: Денисий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Илларионова

Смерть
29.03.1802
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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