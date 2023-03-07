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Пётр Фёдоров

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

14.09.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Фёдор Гаврилов

Мать: Евдокия Илларионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1822

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Анна Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1831

Сын: Авраамий Петров

Мать ребёнка: Матрона Владимирова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1837

Сын: Ульян Петров

Мать ребёнка: Матрона Владимирова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ильина

Смерть
14.09.1854
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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