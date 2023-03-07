Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти14.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Фёдор Гаврилов
Мать: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
22.02.1822
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
26.10.1831
Сын: Авраамий Петров
Мать ребёнка: Матрона Владимирова
Рождение ребёнка
20.06.1837
Сын: Ульян Петров
Мать ребёнка: Матрона Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ильина
Смерть
14.09.1854