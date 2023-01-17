Мизуров Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизуров Гавриил Петрович

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Место рождения

Аристовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аристовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1872

Дочь: Мизурова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Мизурова Ирина Лаврентьевна

Аристовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1876

Сын: Мизуров Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Аристовка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизурова Ирина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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