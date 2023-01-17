Мизуров Гавриил Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1872
Дочь: Мизурова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Мизурова Ирина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
06.04.1876
Сын: Мизуров Василий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно