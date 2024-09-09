Чекаурова (Савинова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаурова (Савинова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Чемерово

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Савинов Дмитрий Иванович

Мать: Савинова Анна Степановна

Чемерово
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.01.1897 ст.

Дочь: Чекаурова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.06.1898 ст.

Сын: Чекауров Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.

Дочь: Чекаурова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Дочь: Чекаурова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Сын: Чекауров Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Дочь: Чекаурова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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