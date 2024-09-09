Чекаурова (Савинова) Мария Дмитриевна
Место рожденияЧемерово
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Савинов Дмитрий Иванович
Мать: Савинова Анна Степановна
Чемерово
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1897 ст.
Дочь: Чекаурова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1898 ст.
Сын: Чекауров Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.
Дочь: Чекаурова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Дочь: Чекаурова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Сын: Чекауров Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.
Дочь: Чекаурова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Чекауров Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно