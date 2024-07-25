Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Арина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Харитина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Смерть
1795

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