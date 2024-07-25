Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Арина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Харитина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Смерть
1795