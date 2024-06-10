Переволоцкий Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1875
Дата смерти02.12.1964
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875
Отец: Переволоцкий Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Переволоцкая (Хромина) Анастасия Ворфаломеевна
Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
02.12.1964