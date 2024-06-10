Переволоцкий Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переволоцкий Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1875

Дата смерти

02.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875

Отец: Переволоцкий Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Переволоцкая (Хромина) Анастасия Ворфаломеевна

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
02.12.1964

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