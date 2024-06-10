Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Место рождения

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

19.01.1913

Дата смерти

26.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913

Отец: Переволоцкий Федор Дмитриевич

Мать: Переволоцкая (Хромина) Анастасия Ворфаломеевна

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довгая (Пекарская) Анна Александровна

Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пекарский Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.?.1934

Дочь: Пытляк (Пекарская) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Пекарский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Смирнова (Пекарская) Мария Александровна

Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пекарский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
26.08.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.