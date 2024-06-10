Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1913
Дата смерти26.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довгая (Пекарская) Анна Александровна
Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.?.1934
Дочь: Пытляк (Пекарская) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Пекарский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Смирнова (Пекарская) Мария Александровна
Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пекарский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Пекарский Александр Иванович
Смерть
26.08.1975