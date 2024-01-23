Летова (Федюкина) Татьяна Александрова
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1893 ст.
Муж: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: (Летова) Александра Захарова
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.
Сын: Летов Иван Захаров
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.
Дочь: (Летова) Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Сын: Летов Федор Захаров
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Сын: Летов Михаил Захаров
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.
Дочь: (Летова) Антонина Захарова
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Сын: Летов Сергей Захаров
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.
Дочь: (Летова) Зинаида Захарова
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.
Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов
Смерть
Неизвестно