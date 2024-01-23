Летова (Федюкина) Татьяна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Федюкина) Татьяна Александрова

Место рождения

Пупки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пупки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1893 ст.

Муж: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1894 ст.

Сын: Летов Григорий Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: (Летова) Александра Захарова

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.

Сын: Летов Иван Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.

Дочь: (Летова) Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Летов Федор Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Сын: Летов Михаил Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.

Дочь: (Летова) Антонина Захарова

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Летов Сергей Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.

Дочь: (Летова) Зинаида Захарова

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Сын: Летов Николай Захаров

Отец ребёнка: Летов Захарий Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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