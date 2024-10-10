Ведерникова (Пирогова) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Пирогова) Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822

Отец: Пирогов Никита Ксенофонтович

Мать: Пирогова Матрона Тихоновна

воспреемники: - Пирогов Захар - девка Пирогова Александра ГАСО, ф.6, оп.1, д.365, л. 381
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Филимон Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1843

Сын: Ведерников Порфирий Филимонович

Отец ребёнка: Ведерников Филимон Андреевич

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 615об.-616 восприемники: - брат матери Пирогов Николай Никитич - сестра отца девица Ведерникова Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно

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