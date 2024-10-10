Ведерникова (Пирогова) Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822
воспреемники: - Пирогов Захар - девка Пирогова Александра ГАСО, ф.6, оп.1, д.365, л. 381
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1843
Сын: Ведерников Порфирий Филимонович
Отец ребёнка: Ведерников Филимон Андреевич
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 615об.-616 восприемники: - брат матери Пирогов Николай Никитич - сестра отца девица Ведерникова Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно