(Nunes Vaz) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nunes Vaz) Sarah

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Nunes Vaz Aaron

Мать: Nunes-Vaz Rebecca

Смерть
1876
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