Мокшанцева Афимья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокшанцева Афимья Семенова

Мокшанцева Афимья Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мокшанцевъ Федотъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мокшанцевъ Василий

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close