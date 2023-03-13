Мокшанцева Афимья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мокшанцевъ Федотъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мокшанцевъ Василий
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Федоръ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Федоръ