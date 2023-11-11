Данилова Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 25.06.1822

Сын: Данилов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1824

Дочь: Данилова (Данилова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Данилова (Данилова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Данилов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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