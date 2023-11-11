Данилова Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 25.06.1822
Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.03.1824
Дочь: Данилова (Данилова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Данилова (Данилова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Данилов Евдоким Тимофеевич
Смерть
Неизвестно