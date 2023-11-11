Данилов Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Данилов Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.06.1822

Сын: Данилов Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1824

Дочь: Данилова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Данилова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Данилов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Ксения Гавриловна

Смерть
Около 1834
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