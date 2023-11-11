Данилов Евдоким Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Данилов Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.06.1822
Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
04.03.1824
Дочь: Данилова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Данилова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Данилова Ксения Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1834