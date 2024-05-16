Полева (Варина) Феоктиста Никоновна
Место рождения
Дата рождения09.01.1863
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1863
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
10.08.1884
Дочь: Варина (Полева) Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1891
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1893
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1896
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1901
Дочь: (Полева) Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: (Полева) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1905
Сын: Полев Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич