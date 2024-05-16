Полева (Варина) Феоктиста Никоновна 09.01.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полева (Варина) Феоктиста Никоновна

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1863

Отец: Варин Никон Никитич

Мать: Варина (Комарова) Агафья Евсеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1884

Дочь: Варина (Полева) Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1891

Сын: Полев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Полев Федот Матвеевич

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Полев Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.05.1901

Дочь: (Полева) Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: (Полева) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Полев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Полев Матвей Васильевич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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