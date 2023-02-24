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Торгин Каллистрат Михайлов

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Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Торгин Михаил

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Торгин Григорий Каллистратов

Мать ребёнка: Торгина Варвара Филипова

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Торгина Евдокия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торгина Варвара Филипова

Смерть
Неизвестно
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