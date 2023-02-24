Торгин Каллистрат Михайлов
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Торгин Михаил
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
23.09.1867
Сын: Торгин Григорий Каллистратов
Мать ребёнка: Торгина Варвара Филипова
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
28.01.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торгина Варвара Филипова
Смерть
Неизвестно