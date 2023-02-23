Торгина Варвара Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти20.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1867
Сын: Торгин Григорий Каллистратов
Отец ребёнка: Торгин Каллистрат Михайлов
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1867
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская