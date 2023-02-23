Торгина Варвара Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгина Варвара Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.12.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Торгин Григорий Каллистратов

Отец ребёнка: Торгин Каллистрат Михайлов

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгин Каллистрат Михайлов

Смерть
20.12.1867
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
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