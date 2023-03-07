Лукьянова (Гермахерскаго) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Гермахерскаго) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гермахерскій Тимофей

Мать: Гермахерскаго Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьяновъ Петръ

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1872

Сын: Лукьяновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяновъ Харитонъ

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянова Кузьма

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