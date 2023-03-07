Лукьянова (Гермахерскаго) Марія
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Гермахерскій Тимофей
Мать: Гермахерскаго Степанида
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лукьяновъ Петръ
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
13.09.1872
Сын: Лукьяновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяновъ Харитонъ
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Лукьянова Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянова Кузьма