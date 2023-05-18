Гермахерскаго (Сорокина) Степанида
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сорокинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гермахерскій Иванъ
Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гермахерскій Федотъ
Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукьянова Марія
Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гермахерскій Тимофей