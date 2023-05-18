Гермахерскаго (Сорокина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гермахерскаго (Сорокина) Степанида

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сорокинъ Гаврила

Мать: Сорокина Матрена Ермилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гермахерскій Иванъ

Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гермахерскій Федотъ

Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гермахерскій Никифоръ

Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукьянова Марія

Отец ребёнка: Гермахерскій Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гермахерскій Тимофей

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