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Наталья
Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Пол
Женский
Отец
Семка Семён Васильевич
1747 г.р.
Мать
Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Семка Семён Васильевич
Мать:
Пелагея
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