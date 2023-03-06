Пелагея
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван
Отец ребёнка: Семка Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Семка Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Семка Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Семка Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семка Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно