Колосова Мария Львовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно