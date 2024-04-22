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Колосова Мария Львовна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Петрович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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