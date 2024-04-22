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Колосов Михаил Петрович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Колосов Пётр Александрович

Мать: Колосова Александра Яковлевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Львовна

Смерть
Неизвестно
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