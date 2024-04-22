Колосов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Леонтий Фёдорович
Мать ребёнка: Колосова Мария Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мария Львовна
Смерть
Неизвестно