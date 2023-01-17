Архипова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1966
Бракосочетание
21.04.2012
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.2012
Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.2015
Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.2018
Дочь: Архипова Алёна Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич