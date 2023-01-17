Архипова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1966

Отец: Требунских Николай Иванович

Мать: Требунских Светлана Александровна

Бракосочетание
21.04.2012

Муж: Архипов Максим Николаевич

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.2012

Сын: Архипов Артём Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич

Рождение ребёнка
17.12.2015

Сын: Архипов Антон Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.2018

Дочь: Архипова Алёна Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Николаевич

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