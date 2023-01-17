Архипов Максим Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.2012
Рождение ребёнка
15.09.2012
Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
17.12.2015
Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2018
Дочь: Архипова Алёна Максимовна
Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна