Архипов Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Максим Николаевич

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Место рождения

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

31.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.04.2012

Жена: Архипова Светлана Николаевна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.2012

Сын: Архипов Артём Максимович

Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.2015

Сын: Архипов Антон Максимович

Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.2018

Дочь: Архипова Алёна Максимовна

Мать ребёнка: Архипова Светлана Николаевна

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