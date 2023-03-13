Белоклокова Марина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоклокова Марина Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Белоклоковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоклоковъ Афонасий

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