Белоклокова Марина Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Белоклоковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Белоклоковъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоклоковъ Афонасий