Княгина Евфимия Ивановна 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Кирилл Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748

Сын: Княгин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Княгин Семен Кириллович

Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Княгин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Княгина) Агафия Кирилловна

Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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