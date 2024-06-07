Княгина Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Княгин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Княгина) Агафия Кирилловна
Отец ребёнка: Княгин Кирилл Моисеевич
Смерть
Неизвестно