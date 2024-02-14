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Осипов Лука Тимофеевич

Место рождения

Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Горешты

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Захаровна

Военная награда
Неизвестно
Осипов Лука Тимофеевич В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Горешты Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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