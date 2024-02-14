Осипов Лука Тимофеевич
Место рожденияМолдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Горешты
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анна Захаровна
Военная награда
Неизвестно
Осипов Лука Тимофеевич В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Горешты Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно