Осипов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Осипова) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Агафон Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Осипов Милитей Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Осипов Венедикт Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Осипов Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Осипов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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