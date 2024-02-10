Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Малахиевна
Отец ребёнка: Малахий Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Илларион Малахиевич
Отец ребёнка: Малахий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Малахиевна
Отец ребёнка: Малахий Васильевич
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно