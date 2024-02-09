Малахий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Малахиевна
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Илларион Малахиевич
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Малахиевна
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно