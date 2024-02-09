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Малахий Васильевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Анна Дмитриевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Малахиевна

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Илларион Малахиевич

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Малахиевна

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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