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Зубарев Афанасий Иванов

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Зубарев Иван Иванов

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Зубарев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Безчастнова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Зубарев Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Аксинья Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1852
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
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