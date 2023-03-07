Зубарев Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Зубарев Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Безчастнова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Зубарев Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Зубарева Аксинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Аксинья Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852