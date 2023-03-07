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Зубарев Никифор Афанасьевич

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

22.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Зубарев Афанасий Иванов

Мать: Зубарева Аксинья Карпова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зубарев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Татьяна Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.07.1907 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: убит
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