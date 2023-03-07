Зубарев Никифор Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти22.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Зубарев Афанасий Иванов
Мать: Зубарева Аксинья Карпова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зубарев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1907 ст.
Причина смерти: убит