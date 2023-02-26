Марченкова Дария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченкова Дария Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1910

Муж: Марченков Михаил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Марченков Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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