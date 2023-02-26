Марченкова Дария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Марченков Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно