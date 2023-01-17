Бурденков Кузьма Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденков Кузьма Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурденков Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Медаль за оборону Москвы. Информация есть в музее
Смерть
Неизвестно
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