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Емельян Филиппович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.07.1842

Дата смерти

08.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842

Отец: Филипп Андреевич

Мать: Софья Карповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина-Марья Петровна

Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: Татиана Емельяновна

Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Иоанн-Иван Емельянович

Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Николай Емельянович

Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Феодор Емельянович

Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
08.08.1888

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