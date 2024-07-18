Емельян Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.07.1842
Дата смерти08.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842
Отец: Филипп Андреевич
Мать: Софья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина-Марья Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1878
Дочь: Татиана Емельяновна
Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1881
Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Николай Емельянович
Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Феодор Емельянович
Мать ребёнка: Марина-Марья Петровна
Смерть
08.08.1888