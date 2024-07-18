Марина-Марья Петровна
Место рождениядеревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1878
Дочь: Татиана Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
15.03.1881
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Николай Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Феодор Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Филиппович
Смерть
Неизвестно