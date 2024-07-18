Марина-Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина-Марья Петровна

Марина-Марья Петровна

Место рождения

деревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Филиппович

Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: Татиана Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Иоанн-Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Николай Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Феодор Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.