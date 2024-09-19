Болотских Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти17.01.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Болотских Андрей Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотских Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотских Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотских Александра Михайловна
Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1931
Сын: Болотских Василий Михайлович
Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна
Смерть
17.01.1944