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Болотских Михаил Андреевич

Место рождения

Городище, Советский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Болотских Андрей Карпович

Мать: не указана

Городище, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотских Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотских Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотских Александра Михайловна

Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.1931

Сын: Болотских Василий Михайлович

Мать ребёнка: Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна

Смерть
17.01.1944

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