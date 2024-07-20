Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1904
Дата смерти07.11.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904
Отец: Жиленков Михаил
Мать: Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотских Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотских Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотских Александра Михайловна
Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1931
Сын: Болотских Василий Михайлович
Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич
Смерть
07.11.1989