Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиленкова Болотских Евдокия Михайловна

Жиленкова Болотских Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1904

Дата смерти

07.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904

Отец: Жиленков Михаил

Мать: Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотских Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотских Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотских Александра Михайловна

Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1931

Сын: Болотских Василий Михайлович

Отец ребёнка: Болотских Михаил Андреевич

Смерть
07.11.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.