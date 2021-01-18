Кулигина (Иванова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1937
Дата смерти18.01.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937
Отец: Иванов Василий Петрович
Мать: Иванова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
22.04.1963
Дочь: Никонова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Кулигин Юрий Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1972
Отец ребёнка: Кулигин Юрий Федорович
Смерть
18.01.2021
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область