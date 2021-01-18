Кулигина (Иванова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигина (Иванова) Галина Васильевна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1937

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937

Отец: Иванов Василий Петрович

Мать: Иванова Анна Иосифовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1963

Дочь: Никонова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Кулигин Юрий Федорович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1972

Сын: Кулигин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Кулигин Юрий Федорович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
18.01.2021
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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