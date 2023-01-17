Никонова (Кулигина) Светлана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963
Отец: Кулигин Юрий Федорович
Бракосочетание
08.12.1984
Рождение ребёнка
29.06.1985
Дочь: Сафронова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Никонов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1988
Сын: Никонов Александр Александрович
Отец ребёнка: Никонов Александр Иванович