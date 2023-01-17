Никонова (Кулигина) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Кулигина) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

22.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963

Отец: Кулигин Юрий Федорович

Мать: Кулигина Галина Васильевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
08.12.1984

Муж: Никонов Александр Иванович

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1985

Дочь: Сафронова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Никонов Александр Иванович

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1988

Сын: Никонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Иванович

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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