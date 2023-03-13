Кулешова Агрофена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кулешовъ Андрей
Отец ребёнка: Кулешовъ Илья
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кулешовъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Илья
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кулешовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Кулешовъ Илья
Рождение ребёнка
16.02.1865
Сын: Кулешовъ Семенъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешовъ Илья