Кулешова Агрофена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Агрофена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кулешовъ Андрей

Отец ребёнка: Кулешовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кулешовъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кулешовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Кулешовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Кулешовъ Семенъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешовъ Илья

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