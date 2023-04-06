Кулешовъ Илья
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кулешовъ Андрей
Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кулешовъ Федоръ
Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кулешовъ Алексѣй
Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
16.02.1865
Сын: Кулешовъ Семенъ
Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешовъ Владимиръ
Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно