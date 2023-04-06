Кулешовъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешовъ Илья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кулешовъ Иванъ

Мать: Кулешова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кулешовъ Андрей

Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кулешовъ Федоръ

Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кулешовъ Алексѣй

Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Кулешовъ Семенъ

Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешовъ Владимиръ

Мать ребёнка: Кулешова Агрофена Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Агрофена Федорова

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