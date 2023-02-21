Пинаева (Гилёва) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинаева (Гилёва) Зоя

Пинаева (Гилёва) Зоя

avatar

Место рождения

Суксунский район, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилёв Матвей Никифорович

Мать: Гилёва Анна Васильевна

Суксунский район, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Уинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close