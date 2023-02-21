Пинаева (Гилёва) Зоя
Место рожденияСуксунский район, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилёв Матвей Никифорович
Мать: Гилёва Анна Васильевна
Суксунский район, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Уинск