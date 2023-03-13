Никерина Олена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никерина Олена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Никеринъ Филиппъ

Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никеринъ Яковъ

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