Никерина Олена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Никеринъ Филиппъ
Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Никеринъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеринъ Яковъ