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Слаута Савва Семенович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Слаута Семен Григорьевич

Мать: Слаута 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Слаута Акинтий Саввич

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Сын: Слаута Антон Саввич

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно
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