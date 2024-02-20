Слаута Савва Семенович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Слаута Семен Григорьевич
Мать: Слаута 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Слаута Антон Саввич
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно