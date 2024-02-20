Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Слаута Акинтий Саввич

Отец ребёнка: Слаута Савва Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Сын: Слаута Антон Саввич

Отец ребёнка: Слаута Савва Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно
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