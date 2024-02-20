Мария Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Слаута Савва Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Слаута Антон Саввич
Отец ребёнка: Слаута Савва Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно