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Слаута 1-Й Брак

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Около 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Слаута Савва Семенович

Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1813 по 1819

Муж: Слаута Семен Григорьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Около 1819
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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