Слаута 1-Й Брак
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1813 по 1819
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Около 1819
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука