(Прийменко) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С ?.05.1842 по ?.07.1945
43 зенитный прожекторный полк ПВО лейтенант мед.службы
Рождение
24.08.1922
Отец: Прийменко Василий Антонович
Награда
С ?.05.1942 по ?.07.1945
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда " и "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР награждена орденом "Отечественной войны 2-ст" ЦАМО , шк-49,ящ-11,док.№ 79
Смерть
Неизвестно