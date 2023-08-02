(Прийменко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С ?.05.1842 по ?.07.1945
43 зенитный прожекторный полк ПВО лейтенант мед.службы
Рождение
24.08.1922

Отец: Прийменко Василий Антонович

Мать: не указана

Награда
С ?.05.1942 по ?.07.1945
Награждена медалями: "За оборону Сталинграда " и "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР награждена орденом "Отечественной войны 2-ст" ЦАМО , шк-49,ящ-11,док.№ 79
Смерть
Неизвестно
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