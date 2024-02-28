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Прийменко Василий Антонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Прийменко Антоний Стефанович

Мать: Прийменко ?

Рождение ребёнка
24.08.1922

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С ?.11.1941 по ?.09.1943
Пропал без вести ЦАМО,Ф-58-977535-22
Смерть
?.09.1943
ВОВ-пропал без вести
Причина смерти: На войне-пропал без вести
Похороны
Неизвестно
ВОВ-пропал без вести
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