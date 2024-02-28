Прийменко Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Прийменко Антоний Стефанович
Мать: Прийменко ?
Рождение ребёнка
24.08.1922
Дочь: Евдокия Васильевна
Военная служба
С ?.11.1941 по ?.09.1943
Пропал без вести ЦАМО,Ф-58-977535-22
Смерть
?.09.1943
ВОВ-пропал без вести
Причина смерти: На войне-пропал без вести
Похороны
Неизвестно
ВОВ-пропал без вести